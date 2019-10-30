Установлена личность погибшего в Гейгельском районе - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность погибшего, чье тело было обнаружено в Гейгельском районе Азербайджана.
Как сообщил западному центру Report главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, это проживавший в Гяндже Эйвазов Бахтияр Фамиль оглу 1983 года рождения.
При первичном осмотре на теле покойного признаков насилия обнаружено не было. Предположительно, Б.Эйвазов упал с высоты и расшибся насмерть. Тело было отправлено на экспертизу.
Ведется расследование.
***07:44
На территории села Гушгара Гейгельского района Азербайджана обнаружен труп мужчины, сообщает западный центр Report.
На данный момент личность погибшего и причины его смерти не установлены.
Ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости