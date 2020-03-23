В Гейгеле столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие

В результате ДТП в Гейгельском районе пострадали два человека.

Как передает западное бюро Report, на участке автомагистрали Гянджа-Шамкир на территории села Надиль Гейгельского района столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовик Ford.

В результате аварии находившиеся в Mercedes жители Кюрдемирского района Бейряк Алекберов Валех оглу 1996 года рождения и Алиага Залыев 1998 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших расценивается как удовлетворительное.

Во время ДТП находившиеся в Ford люди получили легкие травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте.

По факту ведется расследование.