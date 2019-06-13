В Гейгеле микроавтобус потерпел аварию, пострадали 8 человек

В результате аварии с участием микроавтобуса в Гейгельском районе пострадали 8 человек.

Как сообщает местное бюро Report, двое из них - водитель микроавтобуса марки "Mercedes", житель Геранбойского района Эльшад Шукюров 1992 г.р. и его пассажир Новруз Мамедов 2014 г.р. помещены в больницу. Их состояние расценивается как удовлетворительное.

Остальные 6 пострадавших были выписаны после оказания им амбулаторной помощи.

По предварительной информации, находившиеся в микроавтобусе лица приехали в Гейгельский район на отдых.