​В Гейгеле обнаружили артиллерийский снаряд

Из службы ″102″ Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда вблизи водоканала вблизи села Гушчу Айрым Гейгельского района.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

На основе полученных полученных данных на место происшествия прибыла кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Гейгельского района и Центральной районной больницы.

Сотрудники агентства и полицейские вместе осмотрели территорию. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 122-мм артиллерийский снаряд (D-4), предположительно выпущенный армянами в 1990-ые годы. Обнаруженный снаряд были отправлен на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.

Кроме того, саперами обследовала территория площадью 400 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда. Сообщается, что иных опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.