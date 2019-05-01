В Гейчае скончался новорожденный малыш

В Гейчайском районе скончался новорожденный малыш.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент отмечен сегодня в Гейчайской центральной районной больнице.
Роженица, жительница села Шахсолтанлы Тунзаля Гулиева была доставлена в медпункт села Гарамарьям, где естественным путем родила мальчика. Через сутки состояние ребенка ухудшилось и его доставили в Гейчайскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось.
Отметим, что это была третья беременность женщины.
Valeh DadaşovАвтор новости