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В Гейчае скончался новорожденный малыш

В Гейчае скончался новорожденный малыш

В Гейчайском районе скончался новорожденный малыш.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент отмечен сегодня в Гейчайской центральной районной больнице. 

Роженица, жительница села Шахсолтанлы Тунзаля Гулиева была доставлена в медпункт села Гарамарьям, где естественным путем родила мальчика. Через сутки состояние ребенка ухудшилось и его доставили в Гейчайскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось. 

Отметим, что это была третья беременность женщины. 

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