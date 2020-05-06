В Гейчае обокрали дом студентки-сироты - ВИДЕО

В Гейчайском районе совершена кража в индивидуальном жилом доме.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Хаджаликенд.

В доме проживала студентка второго курса Азербайджанского государственного педагогического университета Сусан Гюмбетова Вагиф гызы.

Сообщается, что девушка потеряла обоих родителей, и ее вырастил дядя.

Воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, воры сняли двери и окна, паркет, лестницы, шифер с чердака, а также диван, холодильник и телевизор.

Также, воспользовавшись тем, что забор во дворе был разрушен, злоумышленники обчистили фруктовый сад в соседском дворе.

С.Гюмбетова, вернувшись домой из Баку и увидев, что произошло, обратилась в полицию и Исполнительную власть Гейчайского района, с просьбой найти преступников и обеспечить ей условия для проживания.