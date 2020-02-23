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В Гейчае автомобиль врезался в дерево - ФОТО

​В Гейчае автомобиль врезался в дерево - ФОТО

В Гейчайском районе в результате ДТП пострадал водитель.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на 5-ом километре автомобильной дороги Гейчай-Баргушад, на территории села Кюрдемиш.

Житель села Джаирли Махмудов Али Алимовсум оглу, управляя автомобилем марки "ВАЗ-21099", потерял управление, в результате чего транспортное средство сошло с дороги и врезалось в дерево. В результате водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести. А.Махмудова в автомобиле скорой помощи доставили в Центральную больницу Гейчайского района.

Ведется расследование. 

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