​В Гейчае автомобиль врезался в дерево - ФОТО

В Гейчайском районе в результате ДТП пострадал водитель.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на 5-ом километре автомобильной дороги Гейчай-Баргушад, на территории села Кюрдемиш.

Житель села Джаирли Махмудов Али Алимовсум оглу, управляя автомобилем марки "ВАЗ-21099", потерял управление, в результате чего транспортное средство сошло с дороги и врезалось в дерево. В результате водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести. А.Махмудова в автомобиле скорой помощи доставили в Центральную больницу Гейчайского района.

Ведется расследование.