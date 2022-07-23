В Германии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанец

Азербайджанец Эльчин Агаев, который более месяца разыскивался в Германии, задержан недалеко от границы с Польшей.
Как сообщили европейскому бюро
Согласно информации, он планировал перебраться в Польшу, о чем была проинформирована польская сторона.
Ожидается, что сегодня Э.Агаев предстанет перед городским судом Калетталя.
Ранее, у германской полиции возникли подозрения, что 36-летний гражданин Азербайджана Эльчин Агаев убил 39-летнего Андре Ф. Ринтельнера, а затем напал на его сожительницу в коммуне Каллеталь в ночь на 18 июня.