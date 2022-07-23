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В Германии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанец

В Германии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанец Азербайджанец Эльчин Агаев, который более месяца разыскивался в Германии, задержан недалеко от границы с Польшей.
Происшествия
23 июля 2022 г. 18:12
В Германии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанец

Азербайджанец Эльчин Агаев, который более месяца разыскивался в Германии, задержан недалеко от границы с Польшей.

Как сообщили европейскому бюро Report в МВД Германии, 36-летний азербайджанец был задержан в ходе операции спецгруппы ведомства.

Согласно информации, он планировал перебраться в Польшу, о чем была проинформирована польская сторона.

Ожидается, что сегодня Э.Агаев предстанет перед городским судом Калетталя.

Ранее, у германской полиции возникли подозрения, что 36-летний гражданин Азербайджана Эльчин Агаев убил 39-летнего Андре Ф. Ринтельнера, а затем напал на его сожительницу в коммуне Каллеталь в ночь на 18 июня.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada qətldə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıb - FOTO

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