В Германии задержан мужчина, ранивший гражданина Азербайджана

В Германии задержан мужчина, нанесший телесные повреждения гражданину Азербайджанской Республики.

В Германии задержан мужчина, нанесший телесные повреждения гражданину Азербайджанской Республики.

По данным Европейского бюро Report, инцидент произошел в октябре прошлого года в Кельне.

37-летний гражданин Азербайджана, путешествовавший на поезде с малолетним сыном, подвергся физическому насилию со стороны неизвестного. Пострадавший, получивший травму головы, обратился с жалобой в полицию.

Полиция Кельна, которая провела расследование на основе снимков камер в вагонах поезда, задержала 43-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения гражданину Азербайджана. На допросе мужчина заявил, что не помнит инцидента, так как в тот момент находился под воздействием алкогольных напитков.

Задержанный был доставлен в суд и заключен под стражу на два месяца.