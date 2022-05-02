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В Германии задержан мужчина, ранивший гражданина Азербайджана

В Германии задержан мужчина, ранивший гражданина Азербайджана В Германии задержан мужчина, нанесший телесные повреждения гражданину Азербайджанской Республики.
Происшествия
2 мая 2022 г. 13:16
В Германии задержан мужчина, ранивший гражданина Азербайджана

В Германии задержан мужчина, нанесший телесные повреждения гражданину Азербайджанской Республики.

По данным Европейского бюро Report, инцидент произошел в октябре прошлого года в Кельне.

37-летний гражданин Азербайджана, путешествовавший на поезде с малолетним сыном, подвергся физическому насилию со стороны неизвестного. Пострадавший, получивший травму головы, обратился с жалобой в полицию.

Полиция Кельна, которая провела расследование на основе снимков камер в вагонах поезда, задержала 43-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения гражданину Азербайджана. На допросе мужчина заявил, что не помнит инцидента, так как в тот момент находился под воздействием алкогольных напитков.

Задержанный был доставлен в суд и заключен под стражу на два месяца.

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Версия на английском языке Man arrested in Germany for injuring Azerbaijani citizen
Версия на азербайджанском языке Almaniyada Azərbaycan vətəndaşına xəsarət yetirən şəxs saxlanılıb

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