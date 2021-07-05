В Германии убит азербайджанец

В Германии убит гражданин Азербайджанской Республики.

В Германии убит гражданин Азербайджанской Республики.

Как сообщает Европейское бюро Report, инцидент произошел в городе Гревен, провинция Северный Рейн-Вестфалия. Гражданин Азербайджана Эльмир Фарзалиев найден мертвым в общежитии.

По информации азербайджанцев, проживающих в городе Гревен, между Э.Фарзалиевым и гражданином Афганистана возник спор. Спор перерос в драку, и гражданин Афганистана ударил ножом Э.Фарзалиева. Пострадал еще один участник драки.

Факт расследуется полицейским управлением города Гревен.