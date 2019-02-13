В Германии произошла массовая драка между азербайджанцами и камерунцами

Берлин. 13 февраля. REPORT.AZ/ В немецком городе Франкфурт-на-Майне произошла массовая драка между азербайджанцами и камерунцами, в ходе которой пострадали два азербайджанца.

Как сообщает берлинское бюро Report, причиной массовой драки стал конфликт между сторонами, который возник в одном из кафе на железнодорожном вокзале.

Недопонимание, возникшее из-за места, и оскорбление камерунца в адрес азербайджанцев переросло в конфликт, а позднее в массовую драку. В драке между примерно 10 камерунцами и 5 азербайджанцами азербайджанцы Джабиев Руслан и Керимов Тахир были ранены в область головы и рук. Обе стороны были оштрафованы полицией.