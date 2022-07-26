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В Германии принято решение о депортации 156 граждан Азербайджана

В Германии принято решение о депортации 156 граждан Азербайджана В первой половине этого года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) приняло 422 решения, связанные с процедурами предоставления убежища гражданам Азербайджанской Республики.
Происшествия
26 июля 2022 г. 10:24
В Германии принято решение о депортации 156 граждан Азербайджана

В первой половине этого года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) приняло 422 решения, связанные с процедурами предоставления убежища гражданам Азербайджанской Республики.

Как сообщили европейскому бюро Report в BAMF, из рассмотренных дел по 39 предоставлен охранный статус.

Решение по делам 156 лиц было отрицательным. Местные управляющие суды приняли решение об их депортации.

227 решений были связаны с отправкой в европейскую страну, куда была выдана виза в соответствии с "Дублинской процедурой" или в связи с добровольным возвращением.

В BAMF сообщили, что за первые 6 месяцев этого года в федеральное управление всего поступило 97 249 обращений.

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Версия на английском языке Germany to deport 156 Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Almaniyada 156 Azərbaycan vətəndaşı barədə deportasiya qərarı verilib

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