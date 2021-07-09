В Германии почтили память убитого азербайджанца

В Германии почтили память убитого азербайджанца.

В Германии почтили память убитого азербайджанца.

Как сообщает европейское бюро Report, в организованной городским муниципалитетом церемонии перед общежитием, где был убит 35-летний азербайджанец Эльмир Аразов, приняли участие глава исполнительной власти города Гревен Дитрих Аден, муниципальные чиновники, жители города и наши соотечественники из окрестных городов.

На церемонии также был дан эхсан за упокой души покойного. Жители города несут цветы и зажигают свечи на месте убийства Э.Аразова.

Напомним, что 4 июля в немецком городе Гревен 35-летний азербайджанец Эльмир Аразов был убит 25-летним гражданином Афганистана, проживавшим в том же общежитии. Подозреваемый в убийстве гражданин Афганистана задержан.

Факт расследует городская прокуратура Гревена.