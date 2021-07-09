О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии почтили память убитого азербайджанца

В Германии почтили память убитого азербайджанца В Германии почтили память убитого азербайджанца.
Происшествия
9 июля 2021 г. 10:00
В Германии почтили память убитого азербайджанца

В Германии почтили память убитого азербайджанца.

Как сообщает европейское бюро Report, в организованной городским муниципалитетом церемонии перед общежитием, где был убит 35-летний азербайджанец Эльмир Аразов, приняли участие глава исполнительной власти города Гревен Дитрих Аден, муниципальные чиновники, жители города и наши соотечественники из окрестных городов.

На церемонии также был дан эхсан за упокой души покойного. Жители города несут цветы и зажигают свечи на месте убийства Э.Аразова.

Напомним, что 4 июля в немецком городе Гревен 35-летний азербайджанец Эльмир Аразов был убит 25-летним гражданином Афганистана, проживавшим в том же общежитии. Подозреваемый в убийстве гражданин Афганистана задержан.

Факт расследует городская прокуратура Гревена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyada qətlə yetirilən azərbaycanlının anım mərasimi keçirilib – FOTO

Самое читаемое

SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
3 июля 2021 г. 12:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
4 июля 2021 г. 09:57
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
2 июля 2021 г. 14:49
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi