В Германии отложили депортацию мигрантов

В это время резко ухудшилось состояние 34-летнего гражданина России, азербайджанца по национальности

В Германии накануне не состоялась очередная депортация иностранцев.

Граждане России, Грузии, Казахстана и Армении, доставленные в аэропорт Мюнхена, были посажены на самолет, который должен был совершить рейс Мюнхен-Киев, сообщает Европейское бюро Report.

В это время резко ухудшилось состояние 34-летнего гражданина России, азербайджанца по национальности. На самолет были приглашены сотрудники скорой помощи. Его решили отвезти в больницу, мужчина жаловался на резкие боли в животе. После этого полет был отложен на неопределенное время. Лица, подлежащие депортации, в сопровождении сотрудников полиции и миграционной службы были доставлены в общежитие, расположенное недалеко от аэропорта.

Отметим, что в прошлом году 95% граждан Азербайджана, обратившихся для получения статуса беженца в Германии, получили отказ. В том же году были рассмотрены дела 1 301 гражданина Азербайджана, обратившегося в эту страну за статусом беженца. Только 68 заявителей получили статус беженца и соответствующую защиту.