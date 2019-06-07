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В Германии найден пропавший без вести азербайджанский подросток

В Германии найден пропавший без вести азербайджанский подросток

В германском городе Магдебурге найден пропавший без вести азербайджанский подросток. 

По сообщению европейского бюро Report, уроженец Нефтчалинского района Азербайджана Шукюров Гамид Агасалим оглу, 2006 года рождения, был найден турецким бизнесменом в окрестностях города и передан семье. 

Бизнесмен нашел азербайджанца прогуливающимся в одиночестве на берегу реки Эльба и, переговорив с ним, понял, что тот заблудился. 

Азербайджанский подросток вышел из дому в начале июня, но так и не вернулся. Его связь с родными была утеряна. Семья подростка вот уже несколько месяцев как переехала в Германию.

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