В Германии между азербайджанцами и арабами произошла драка

В Билефельде (Германия) между азербайджанцами и арабами произошла драка.

Как сообщает европейское бюро Report, инцидент произошел напротив центрального железнодорожного вокзала.

Причиной драки стал спор между уроженцем Газахского района Азербайджана Хилалом Мамедовым и неким арабом по имени Асад.

Затем на азербайджанца напали другие находившиеся поблизости арабы. Также произошла драка с арабами с участием другого находившегося рядом с Х.Мамедовым азербайджанца.

После вмешательства полиции инцидент был устранен, стороны оштрафованы.