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В Германии между азербайджанцами и арабами произошла драка

В Германии между азербайджанцами и арабами произошла драка

В Билефельде (Германия) между азербайджанцами и арабами произошла драка. 

Как сообщает европейское бюро Report, инцидент произошел напротив центрального железнодорожного вокзала. 

Причиной драки стал спор между уроженцем Газахского района Азербайджана Хилалом Мамедовым и неким арабом по имени Асад. 

Затем на азербайджанца напали другие находившиеся поблизости арабы. Также произошла драка с арабами с участием другого находившегося рядом с Х.Мамедовым азербайджанца. 

После вмешательства полиции инцидент был устранен, стороны оштрафованы. 

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