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В Германии к поискам сбежавшего убийцы азербайджанца привлечен вертолет

В Германии к поискам сбежавшего убийцы азербайджанца привлечен вертолет Прокуратура немецкого города Гревен вчера распространила информацию о возбуждении уголовного дела по факту убийства в общежитии для беженцев 35-летнего гражданина Азербайджанской Республики
Происшествия
5 июля 2021 г. 18:04
В Германии к поискам сбежавшего убийцы азербайджанца привлечен вертолет

Прокуратура немецкого города Гревен распространила информацию о возбуждении уголовного дела по факту убийства в общежитии для беженцев 35-летнего гражданина Азербайджанской Республики.

В сообщении, поступившем в европейское бюро Report из прокуратуры, отмечается, что подозреваемый в убийстве 25-летний гражданин Афганистана проживал вместе с убитым 35-летним Эльмиром Фарзалиевым в одном общежитии. Спор, возникший между сторонами 4 июля, вскоре перерос в драку. Гражданин Афганистана ножом, который он носил в кармане, начал наносить удары по различным частям тела Э.Фарзалиева. 43-летний гражданин Германии, который пытался задержать убегавшего с места происшествия гражданина Афганистана, также получил тяжелые ранения.

После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, беглеца объявили в розыск. Полиция Гревена привлекла к поисковой операции около 30 человек личного состава на автомобилях и мотоциклах и один вертолет. В результате беглеца вскоре нашли и передали следствию.

В прокуратуре Гревена расследуют, находился ли подозреваемый под воздействием наркотических веществ на момент совершения преступления.

В сообщении также отмечается, что гражданин Афганистана прибыл в Германию в 2015 году и попросил убежища. С 2018 года по настоящее время он жил в том же общежитии, что и гражданин Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada azərbaycanlını öldürüb qaçan şəxsin axtarışlarına helikopter cəlb olunub

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