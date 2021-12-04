О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии дела 218 азербайджанцев переданы в суд

В Германии дела 218 азербайджанцев переданы в суд В Германии в суд направлены дела 218 граждан Азербайджанской Республики, находящихся там незаконно.
Происшествия
4 декабря 2021 г. 17:30
В Германии дела 218 азербайджанцев переданы в суд

В Германии в суд направлены дела 218 граждан Азербайджанской Республики, находящихся там незаконно.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Федеральном управлении криминальной полиции Германии.

В сообщении говорится, что собранные материалы о гражданах Азербайджанской Республики, нарушивших соответствующие статьи Миграционного законодательства Федеративной Республики Германия и незаконно там проживающих, отправлены в местные судебные управления. Эти лица, в соответствии с соглашением о реадмиссии между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, будут отправлены на родину.

Отметим, что на основе соглашения о реадмиссии в ноябре текущего года из Германии в Азербайджан были отправлены 43 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Cases of 218 Azerbaijanis sent to court in Germany
Версия на азербайджанском языке Almaniyada 218 azərbaycanlının işi məhkəməyə göndərilib

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi