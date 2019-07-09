В Геранбойском районе Азербайджана свекор убил невестку - ОБНОВЛЕНО

В Геранбое свекор нанес невестке смертельные ножевые ранения.
Как сообщает западный центр Report, совершивший убийство Гасым Исмаил оглу Искендеров 1943 г.р. был задержан сотрудниками полиции.
В своих показаниях он заявил, что совершил преступление на почве ревности.
Отметим, что у убитой С.Мамедовой осталась дочь.
По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
*** 19:35
В Геранбойском районе убита 39-летняя женщина.
Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен в селе Гаджирагимли.
Самира Алим гызы Мамедова 1980 г.р. была убита свекром.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости