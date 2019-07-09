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В Геранбойском районе Азербайджана свекор убил невестку - ОБНОВЛЕНО

В Геранбойском районе Азербайджана свекор убил невестку

В Геранбое свекор нанес невестке смертельные ножевые ранения.

Как сообщает западный центр Report, совершивший убийство Гасым Исмаил оглу Искендеров 1943 г.р. был задержан сотрудниками полиции.

В своих показаниях он заявил, что совершил преступление на почве ревности.

Отметим, что у убитой С.Мамедовой осталась дочь.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

*** 19:35

В Геранбойском районе убита 39-летняя женщина.

Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен в селе Гаджирагимли. 

Самира Алим гызы Мамедова 1980 г.р. была убита свекром.

По факту ведется расследование. 

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