В Геранбойском районе Азербайджана свекор убил невестку - ОБНОВЛЕНО

В Геранбойском районе Азербайджана свекор убил невестку

9 июля, 2019 19:50

https://report.az/storage/news/9d2183ab6e6622105377086a7352ffef/bf5fba82-042d-4109-b297-4e6f9eb99155_292.jpg В Геранбое свекор нанес невестке смертельные ножевые ранения. Как сообщает западный центр Report, совершивший убийство Гасым Исмаил оглу Искендеров 1943 г.р. был задержан сотрудниками полиции. В своих показаниях он заявил, что совершил преступление на почве ревности. Отметим, что у убитой С.Мамедовой осталась дочь. По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. *** 19:35 В Геранбойском районе убита 39-летняя женщина. Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен в селе Гаджирагимли. Самира Алим гызы Мамедова 1980 г.р. была убита свекром. По факту ведется расследование.

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