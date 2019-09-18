В Геранбойском районе автомобиль врезался в газопроводную линию, в результате подача газа прекращена в трех населенных пунктах

В селе Балакюрд Геранбойского района произошло тяжёлое ДТП со смертельным исходом. Так, автомобиль вышел из-под управления и врезался в 219 мм газопроводную линию среднего давления.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз". Так, трубопровод был разорван в двух местах, в результате чего газоснабжение было прекращено в 3 населенных пунктах, которое охватывает более 1000 абонентов.

Сообщается, что восстановительные работы по газоснабжению будут проведены завтра утром.

В результате происшествия, на месте погибла одна женщина.

В ДТП пострадал и мужчина, которого с тяжелыми травмами доставили в Геранбойскую центральную районную больницу.