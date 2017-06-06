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    В Геранбойском районе задержаны лица, подозреваемые в угоне автомобиля

    По факту продолжаются расследования

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержаны три человека, подозреваемые в угоне автомобиля.

    Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжалинского районного отделения полиции, были задержаны жители Геранбойского района Рамин Алиев, Гурбан Мамедов и ранее судимый Рамин Мамедов, подозреваемые в угоне 23 ноября 2015 года автомобиля марки "ВАЗ-21015", принадлежащего Замиру Рзаеву.

    По факту продолжаются расследования.

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