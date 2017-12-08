В Геранбойском районе задержаны члены группировки, похищавшие скот - ФОТО

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Геранбой. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержаны члены группировки, похищавшие скот.

Об этом западному бюро Report заявили из Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД.

По информации, в результате оперативных мероприятий сотрудников Геранбойского районного отделения полиции были задержаны члены группировки, похищавшие скот.

Обратившись в районное отделение полиции, житель села Алпоуд Эльван Искендеров сообщил о краже принадлежавших ему 6 голов крупного рогатого скота.

В результате оперативно-розыскных мероприятий два человека были задержаны в качестве подозреваемых и доставлены в отделение полиции. В ходе расследований удалось установить, что похитителями являются жители Мингячевира Заур Гусейнов и Эльчин Алиев.

Во время допроса задержанные указали место, где держали украденный скот. Кроме того, была установлена причастность задержанного ранее судимого Э.Алиева и к другим кражам на территории района.

По факту возбуждено уголовное дело.