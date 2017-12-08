 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Геранбойском районе задержаны члены группировки, похищавшие скот - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело© Report

    Геранбой. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержаны члены группировки, похищавшие скот.

    Об этом западному бюро Report заявили из Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД.

    По информации, в результате оперативных мероприятий сотрудников Геранбойского районного отделения полиции были задержаны члены группировки, похищавшие скот.

    Обратившись в районное отделение полиции, житель села Алпоуд Эльван Искендеров сообщил о краже принадлежавших ему 6 голов крупного рогатого скота.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий два человека были задержаны в качестве подозреваемых и доставлены в отделение полиции. В ходе расследований удалось установить, что похитителями являются жители Мингячевира Заур Гусейнов и Эльчин Алиев.

    Во время допроса задержанные указали место, где держали украденный скот. Кроме того, была установлена причастность задержанного ранее судимого Э.Алиева и к другим кражам на территории района.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi