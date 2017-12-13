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    В Геранбойском районе в ДТП погибли два брата и еще один человек

    По факту ведется расследование© Report

    Геранбой. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Гарагуджак.

    Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый Эльчином Машаллах оглу Аскеровым, столкнулся с грузовым автомобилем марки Shacman. В результате, сам водитель и пассажиры - брат водителя Турал Машаллах оглу Аскеров и Камиль Эльман оглу Гахраманов скончались от полученных травм.

    По факту ведется расследование.

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