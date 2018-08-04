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    В Геранбойском районе произошло ДТП, пострадали мать и двое детей

    © Report

    Геранбой. 4 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на автомагистрали Геранбой-Агджакенд.

    Так, в результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ-21015" и Mercedes жительница поселка Вейсли Геранбойского района Амина Шамсаддин гызы Гасанова 1976 г.р. и ее дети Гюнель Магомед гызы Мамедова 2000 г.р. и Айсу Магомед гызы Мамедова 2010 г.р. с ранениями различной степени тяжести были помещены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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