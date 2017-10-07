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    В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие

    В результате происшествия пострадали по меньшей мере 5 человек

    Геранбой. 7 октября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в селе Кяляк.

    Так, столкнулись автомобили марок "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-2106". В результате происшествия пострадали 5 человек. Это Гюльнар Амрахова и ее малолетний ребенок, а также Башханым Амрахова и водитель одного из автомобилей. В результате аварии водитель другого автомобиля также получил травмы.

    По факту ведется расследование.

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