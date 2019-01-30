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    В Геранбойской больнице скончалась девушка

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Геранбойской больнице скончалась девушка.

    Как сообщили Report в районной прокуратуре, 29 января в ЦРБ поступила Эльнара Рзаева 1993 г.р., где она и скончалась, несмотря на то, что ей была оказана медицинская помощь.  

    По факту смерти выполнены необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается.

    Хафиз Гейдаров

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