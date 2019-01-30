Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Геранбойской больнице скончалась девушка.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, 29 января в ЦРБ поступила Эльнара Рзаева 1993 г.р., где она и скончалась, несмотря на то, что ей была оказана медицинская помощь.

По факту смерти выполнены необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается.

Хафиз Гейдаров