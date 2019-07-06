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В Геранбое змея ужалила 59-летнюю женщину

​В Геранбое змея ужалила 59-летнюю женщину

В Геранбое змея ужалила женщину.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Хангарванд.

Жительница села Наджиба Гаджиева 1960 г.р. была ужалена змеей во дворе собственного дома.

Она была госпитализирована.

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