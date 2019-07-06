​В Геранбое змея ужалила 59-летнюю женщину

В Геранбое змея ужалила женщину.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Хангарванд.
Жительница села Наджиба Гаджиева 1960 г.р. была ужалена змеей во дворе собственного дома.
Она была госпитализирована.
В Геранбое змея ужалила женщину.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Хангарванд.
Жительница села Наджиба Гаджиева 1960 г.р. была ужалена змеей во дворе собственного дома.
Она была госпитализирована.
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Valeh DadaşovАвтор новости