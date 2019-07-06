В Геранбое змея ужалила 59-летнюю женщину

​В Геранбое змея ужалила 59-летнюю женщину

6 июля, 2019 10:21

https://report.az/storage/news/ebb7693ef3901d1b3f6ebb1ff1f0fd8c/20364235-d107-4422-a558-7e575b43c338_292.jpg В Геранбое змея ужалила женщину. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Хангарванд. Жительница села Наджиба Гаджиева 1960 г.р. была ужалена змеей во дворе собственного дома. Она была госпитализирована.

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