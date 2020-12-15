В Геранбое заведено уголовное дело на больных коронавирусом

Геранбойский районный отдел полиции работает в усиленном режиме

Осуществляется контроль над следованием требованиям особого карантинного режима.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в связи с особым карантинным режимом, введенным оперштабом при Кабмине, Геранбойский районный отдел полиции работает в усиленном режиме.

Несмотря на регулярные просветительские беседы, проводимые сотрудниками полиции с гражданами района, имеются нарушители правил, в отношении которых составляются протоколы и применяются штрафы.

Кроме того, было установлено, что жители района Севиндж Алескерова и Рашад Искендеров, ответы теста на коронавирус которых вышли положительными, грубо нарушили правила карантина и покинули место проживания.

Сотрудники полиции незамедлительно установили место их нахождения и с соблюдением надлежащих медицинских процедур доставили домой.

По факту в Геранбойском РОП возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР, ведется разбирательство.