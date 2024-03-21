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В Геранбое задержаны подозреваемые в умышленном поджоге фермы

В Геранбое задержаны подозреваемые в умышленном поджоге фермы В Геранбойском районе задержаны подозреваемые в умышленном поджоге фермы местного жителя.
Происшествия
21 марта 2024 г. 11:00
В Геранбое задержаны подозреваемые в умышленном поджоге фермы

В Геранбойском районе задержаны подозреваемые в умышленном поджоге фермы местного жителя.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Ранее в отдел полиции Геранбойского района поступила информация о пожаре на одной из ферм, в результате которого погибли 230 голов мелкого рогатого скота.

В результате расследования выяснилось, что пожар был устроен умышленно. В качестве подозреваемых задержаны жители Геранбоя Джавид Аллахвердиев, Эрик Велиев и житель Гянджи Бахруз Мамедпур.

По информации полиции, Аллахвердиев и Велиев подожгли ферму по заказу Мамедпура.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda fermanı qəsdən yandırmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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