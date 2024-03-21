В Геранбое задержаны подозреваемые в умышленном поджоге фермы

В Геранбойском районе задержаны подозреваемые в умышленном поджоге фермы местного жителя.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.
Ранее в отдел полиции Геранбойского района поступила информация о пожаре на одной из ферм, в результате которого погибли 230 голов мелкого рогатого скота.
В результате расследования выяснилось, что пожар был устроен умышленно. В качестве подозреваемых задержаны жители Геранбоя Джавид Аллахвердиев, Эрик Велиев и житель Гянджи Бахруз Мамедпур.
По информации полиции, Аллахвердиев и Велиев подожгли ферму по заказу Мамедпура.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.