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В Геранбое задержаны подозреваемые в краже из магазина

В Геранбое задержаны подозреваемые в краже из магазина В Геранбое задержаны подозреваемые в краже из магазина.
Происшествия
22 октября 2023 г. 13:24
В Геранбое задержаны подозреваемые в краже из магазина

В Геранбое задержаны подозреваемые в совершении кражи из магазина.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Геранбойский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о краже в одном из магазинов на территории района.

В ходе предварительного расследования, проведенного сотрудниками полиции на месте происшествия, выяснилось, что неизвестные проникли на торговый объект в качестве покупателей и похитили из кассы 2 000 манатов наличными.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении преступления ранее судимые жители города Мингячевир Кянан Исаев и Закир Гасанов.

По факту в Следственно-дознавательном отделении РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda mağazadan oğurluqda şübhəli bilinənlər saxlanılıb

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