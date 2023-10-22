В Геранбое задержаны подозреваемые в краже из магазина

В Геранбое задержаны подозреваемые в краже из магазина.

В Геранбое задержаны подозреваемые в совершении кражи из магазина.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Геранбойский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о краже в одном из магазинов на территории района.

В ходе предварительного расследования, проведенного сотрудниками полиции на месте происшествия, выяснилось, что неизвестные проникли на торговый объект в качестве покупателей и похитили из кассы 2 000 манатов наличными.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении преступления ранее судимые жители города Мингячевир Кянан Исаев и Закир Гасанов.

По факту в Следственно-дознавательном отделении РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.