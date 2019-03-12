В Геранбое задержаны лица, занимающиеся кражей

В Геранбойском районе задержаны лица, совершившие кражу.

Как сообщает карабахское бюро Report, жители села Нариманлы обратились полицию и сообщили о том, что в одном из принадлежащих им земельных участков, украдена часть проводов, которые обеспечивают электричество в субартезианской скважине.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи житель района Махир Алиев. Позже стало известно об еще одной краже, совершенной им из грузового автомобиля.

Житель села Гушчулар С. Гулиев сообщил, что запасные части его автомобиля "Sachman" были украдены неизвестным лицом или лицами. Жители города Гянджи Т.Гасанов и Р.Гусейнов также были задержаны в результате поисковых работ в этом направлении. Некоторые из украденных запчастей были взяты в качестве вещественных доказательств.

По обоим фактам ведется расследование.