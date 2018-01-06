В Геранбое задержаны двое по подозрению в нападении на магазин и убийстве

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержаны двое, подозреваемые в нападении на маркет и убийстве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. Сообщается, что в результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий органов прокуратуры и внутренних дел были задержаны и переданы следствию Саладдин Гулиев и житель Дашкесанского района Раван Исмайлов, подозреваемые в убийстве 4 января жителя села Далимамедли Геранбойского района Зульфи Джабраилова, нанесении колото-резаных ранений Зейналабдину Гасанову, Фахреддину Мамедову, Анару Хатами и Ниджату Алиеву.