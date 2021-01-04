В Геранбое задержаны браконьеры

По фактам продолжается расследование

В Геранбое задержаны браконьеры. Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, житель села Дюзгышлаг Музадил Гусейнов, незаконно охотящийся на территории села, был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Геранбройского РОП, и доставлен в отдел полиции.

В отделе у него были изъяты незарегистрированное охотничье ружье 16-го калибра и 4 патрона.

Кроме того, было выявлено, что житель районного города Далимамед Юсиф Юсифов занимается незаконной охотой с использованием не зарегистрированного охотничьего ружья марки "ИЖ" 12-го калибра.

По фактам продолжается расследование.