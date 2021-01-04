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В Геранбое задержаны браконьеры

В Геранбое задержаны браконьеры По фактам продолжается расследование
Происшествия
4 января 2021 г. 14:03
В Геранбое задержаны браконьеры

В Геранбое задержаны браконьеры. Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, житель села Дюзгышлаг Музадил Гусейнов, незаконно охотящийся на территории села, был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Геранбройского РОП, и доставлен в отдел полиции.
В отделе у него были изъяты незарегистрированное охотничье ружье 16-го калибра и 4 патрона.
Кроме того, было выявлено, что житель районного города Далимамед Юсиф Юсифов занимается незаконной охотой с использованием не зарегистрированного охотничьего ружья марки "ИЖ" 12-го калибра.
По фактам продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanıldı

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