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    В Геранбое задержан мужчина, вырастивший на своем приусадебном участке 70 кг конопли

    Геранбой. 15 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержан мужчина, выращивающий на своем приусадебном участке  коноплю.

    Как сообщает западное бюро Report, временно разместившийся в районном поселке Ашагы Агджакенд житель Ходжалинского района Губад Нагиев 1959 г.р. на своем приусадебном участке вырастил культивационным путем кусты конопли общим весом около 70 кг.  

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Ходжалинского района Г.Нагиев был задержан. 

    В своих показаниях он отметил, что страдает от острой боли, и выращивал растения наркотического свойства для их использования в качестве болеутоляющих. 

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование. 

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