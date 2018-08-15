В Геранбое задержан мужчина, вырастивший на своем приусадебном участке 70 кг конопли

Геранбой. 15 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержан мужчина, выращивающий на своем приусадебном участке коноплю.

Как сообщает западное бюро Report, временно разместившийся в районном поселке Ашагы Агджакенд житель Ходжалинского района Губад Нагиев 1959 г.р. на своем приусадебном участке вырастил культивационным путем кусты конопли общим весом около 70 кг.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Ходжалинского района Г.Нагиев был задержан.

В своих показаниях он отметил, что страдает от острой боли, и выращивал растения наркотического свойства для их использования в качестве болеутоляющих.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.