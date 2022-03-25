В Геранбое задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены

В Геранбое задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Как передает Report, об этом говорится в сообщении прокуратуры Геранбойского района. 24 марта примерно в 14:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Мамедовой Афсаны Фахраддин

В Геранбое задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении прокуратуры Геранбойского района.

24 марта примерно в 14:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Мамедовой Афсаны Фахраддин гызы, 1985 года рождения. Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, проведены надлежащие уголовно-процессуальные мероприятия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что примерно в 13:00 Мехман Сулейманов, 1977 года рождения, возле музыкальной школы в городе Делимамедли избил свою жену Афсану Мамедову, с которой фактически жил раздельно уже на протяжении года. Затем он нанес ей колото-резаные ранения кухонным ножом, который был в его машине. Афсана Мамедова скончалась по дороге в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджанской Республики