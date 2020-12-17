В Геранбое за нарушение карантина оштрафовали посетителей кафе

Кафе "Йурд Йери" в поселке Гызылгаджилы в период карантина тайно принимало посетителей

В Геранбойском районе выявлено кафе, работавшее в нарушение действующего в стране карантина.

Об этом западному бюро Report сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудниками Геранбойского райотдела полиции было выявлено, что кафе "Йурд Йери" в поселке Гызылгаджилы в период карантина тайно принимало посетителей. Были задержаны местные жители Азер Мамедов, Илькин Искендеров, Сеймур Аббасов, Вусал Мамедов, Пярвиз Алиев, Эльчин Мамедов, Зульфугар Гасымов, Сабухи Гаджиев, Гусейн Гасанов, Роланд Алиев, Пярвиз Ибрагимов и Эльвин Мамедов.

Шестеро из задержанных оштрафованы на сумму 200 манатов по статье 211 Кодекса об административных проступках, в отношении остальных были составлены протоколы, материалы по делу направлены в суд. Решением суда эти лица также оштрафованы в административном порядке.