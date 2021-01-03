В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом

Сотрудники отдела полиции Геранбойского района в ходе проводимых на регулярной основе рейдов на предмет нарушений карантинного режима приняли меры в отношении 1 304 нарушителей карантина

Сотрудники отдела полиции Геранбойского района в ходе проводимых на регулярной основе рейдов на предмет нарушений карантинного режима приняли меры в отношении 1 304 нарушителей карантина.

По итогам проверок были выявлены 15 кафе и ресторанов, а также 10 других объектов общепита, которые продолжали работать вопреки требованиям режима карантина. Сотрудники отдела приняли в их отношении меры в соответствии с законом.

В отношении 12 нарушителей решением соответствующего суда была избрана мера пресечения в виде административного ареста. В результате бдительности полиции было предотвращено проведение одной свадьбы, двух церемоний обручения и одних похорон. Кроме того, сотрудники Геранбойского отдела полиции возбудили уголовное дело в отношении 10 лиц, тесты на COVID-19 которых оказались позитивными.