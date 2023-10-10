В Геранбое воры избили супружескую пару

В Геранбое воры, проникшие в дом избили супружескую пару.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных домов в поселке Гызылгаджилы Геранбойского района.
Пострадавшие Вердиев Самед Гамид оглу (1951 года рождения) и его жена Вердиева Садагат Адиль гызы (1952 года рождения) были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По словам пострадавших, их избили воры, которые проникли в дом.
Неизвестные украли принадлежащие владельцам дома деньги и золотые украшения.
По факту проводится расследование.