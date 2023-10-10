О нас

В Геранбое воры избили супружескую пару

В Геранбое воры избили супружескую пару В Геранбое воры, проникшие в дом избили супружескую пару.
Происшествия
10 октября 2023 г. 09:18
В Геранбое воры избили супружескую пару

В Геранбое воры, проникшие в дом избили супружескую пару.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных домов в поселке Гызылгаджилы Геранбойского района.

Пострадавшие Вердиев Самед Гамид оглу (1951 года рождения) и его жена Вердиева Садагат Адиль гызы (1952 года рождения) были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам пострадавших, их избили воры, которые проникли в дом.

Неизвестные украли принадлежащие владельцам дома деньги и золотые украшения.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Goranboyda evə girən oğrular ər və arvadı döyüb

Самое читаемое

МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
5 октября 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi