В Геранбое воры избили супружескую пару

В Геранбое воры, проникшие в дом избили супружескую пару.

В Геранбое воры, проникшие в дом избили супружескую пару.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных домов в поселке Гызылгаджилы Геранбойского района.

Пострадавшие Вердиев Самед Гамид оглу (1951 года рождения) и его жена Вердиева Садагат Адиль гызы (1952 года рождения) были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам пострадавших, их избили воры, которые проникли в дом.

Неизвестные украли принадлежащие владельцам дома деньги и золотые украшения.

По факту проводится расследование.