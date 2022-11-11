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Минобороны: В ДТП в Геранбое двое военнослужащих получили ранения

Минобороны: В ДТП в Геранбое двое военнослужащих получили ранения В Геранбое перевозивший военных автомобиль марки "ГАЗ-52" врезался в легковой автомобиль, в результате ДТП пострадали двое военнослужащих.
Происшествия
11 ноября 2022 г. 19:22
Минобороны: В ДТП в Геранбое двое военнослужащих получили ранения

В Геранбое перевозивший военных автомобиль марки "ГАЗ-52" врезался в легковой автомобиль, в результате ДТП пострадали двое военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Еще пять военнослужащих, находившихся в автомобиле, прошли медицинское обследование и были возвращены к месту службы.

17:57

В Геранбое перевозивший военных автомобиль марки "ГАЗ-52" врезался в легковой автомобиль, есть пострадавшие.

По сообщению западного бюро Report, ДТП произошло в селе Хан Гервенд.

Водитель грузового автомобиля марки "ГАЗ-52" Н-ской воинской части не справился с управлением и врезался в автомобиль "ВАЗ" на обочине дороги.

В результате ДТП несколько военнослужащих получили ранения. Они были доставлены в военный госпиталь, расположенный в городе Гяндже.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Goranboyda yol qəzasında 2 hərbçi xəsarət alıb" - YENİLƏNİB 

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