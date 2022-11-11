Минобороны: В ДТП в Геранбое двое военнослужащих получили ранения

В Геранбое перевозивший военных автомобиль марки "ГАЗ-52" врезался в легковой автомобиль, в результате ДТП пострадали двое военнослужащих.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Еще пять военнослужащих, находившихся в автомобиле, прошли медицинское обследование и были возвращены к месту службы.
В Геранбое перевозивший военных автомобиль марки "ГАЗ-52" врезался в легковой автомобиль, есть пострадавшие.
По сообщению западного бюро Report, ДТП произошло в селе Хан Гервенд.
Водитель грузового автомобиля марки "ГАЗ-52" Н-ской воинской части не справился с управлением и врезался в автомобиль "ВАЗ" на обочине дороги.
В результате ДТП несколько военнослужащих получили ранения. Они были доставлены в военный госпиталь, расположенный в городе Гяндже.
По факту проводится расследование.