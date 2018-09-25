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    В Геранбое во время автоаварии пострадали мать и сын

    Геранбой. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбое в результате автомобильной аварии пострадали мать и сын.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги в селе Гарачинар. 

    В результате столкновения двух автомобилей жители села Сафыкюрд Вефа Байрам гызы Гурбанова 1971 г.р. и Анар Паша оглу Гурбанов 1995 г.р. с различными телесными повреждениями были помещены в больницу. Ввиду тяжелого состояния А.Гурбанова он был помещен в отделение реанимации. Состояние В.Гурбановой оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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