В Геранбое в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек - ВИДЕО

В дорожно-транспортном происшествии в селе Сяфикюрд Геранбойского района пострадали семь человек.
Как сообщает западное бюро
В ДТП различные травмы получили жители Гянджи Ильхама Алиева (1970) и Тарджуман Гасанова (1965), жители Баку Лейли Исагова (1961), Судаба Гасанова (1961), жительница Гёйгёльского района Зенфира Гасанова (1969), жительница Шамкирского района Гамар Гусейнова (1957) и житель села Сафикюрд Саламан Гасымов (1980).
Все пострадавшие доставлены в Геранбойскую районную центральную больницу.
По факту начато расследование.