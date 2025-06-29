В Геранбое в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек - ВИДЕО

В Геранбое в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек - ВИДЕО

В дорожно-транспортном происшествии в селе Сяфикюрд Геранбойского района пострадали семь человек.

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В дорожно-транспортном происшествии в селе Сяфикюрд Геранбойского района пострадали семь человек. Как сообщает западное бюро Report , на территории села столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В ДТП различные травмы получили жители Гянджи Ильхама Алиева (1970) и Тарджуман Гасанова (1965), жители Баку Лейли Исагова (1961), Судаба Гасанова (1961), жительница Гёйгёльского района Зенфира Гасанова (1969), жительница Шамкирского района Гамар Гусейнова (1957) и житель села Сафикюрд Саламан Гасымов (1980). Все пострадавшие доставлены в Геранбойскую районную центральную больницу. По факту начато расследование.

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