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В Геранбое в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек - ВИДЕО

В Геранбое в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек - ВИДЕО В дорожно-транспортном происшествии в селе Сяфикюрд Геранбойского района пострадали семь человек.
Происшествия
29 июня 2025 г. 17:37
В Геранбое в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек - ВИДЕО

В дорожно-транспортном происшествии в селе Сяфикюрд Геранбойского района пострадали семь человек.

Как сообщает западное бюро Report, на территории села столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

В ДТП различные травмы получили жители Гянджи Ильхама Алиева (1970) и Тарджуман Гасанова (1965), жители Баку Лейли Исагова (1961), Судаба Гасанова (1961), жительница Гёйгёльского района Зенфира Гасанова (1969), жительница Шамкирского района Гамар Гусейнова (1957) и житель села Сафикюрд Саламан Гасымов (1980).

Все пострадавшие доставлены в Геранбойскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.


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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda yol qəzası olub, 7 nəfər yaralanıb – VİDEO – YENİLƏNİB

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