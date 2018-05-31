В Геранбое учитель подал в суд на родителей ученика

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Геранбой. 31 мая. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе учитель подал в суд на родителей ученика.

Как сообщает западное бюро Report, учитель физкультуры средней школы села Низами Техран Ахмед оглы Тагиев подал в суд на бабушку и отца ученика 5-го класса школы Тамиллу Бабаеву и Акифа Бабаева, требуя 12 тыс. манатов компенсации.

Как сообщила западному бюро Report Т.Бабаева, во время игры в футбол на уроке физкультуры в школе мяч неожиданно лопнул под ногой ее внука:

"После учитель физкультуры собрал с каждого ученика по 1 манату для покупки нового мяча. Однако у моего внука потребовал принести 10 манатов. Мой внук ответил, что у его отца нет возможности дать эти деньги. Техран Тагиев запретил моему внуку играть с новым мячом. Однажды, когда мой внук на уроке физкультуры играл с друзьями в футбол, учитель увидел это, отнял мяч у учеников, а моего внука оскорбил непристойными словами на глазах у одноклассников. После того, как ребенок пересказал дома слова учителя, я и его отец пошли в школу. Я высказала свое недовольство Т.Тагиеву. Я сказала: "Тебе не стыдно?! Ты ведь учитель, разве тебе пристало ругаться на ученика 5-го класса?!" Т.Тагиев же быстро взял мобильный телефон, позвонил на горячую линию МВД "102" и заявил, что я его оскорбила. Директор школы успокоил меня и учителя и отослал из школы. Мы вернулись домой".

Она добавила, что после этого инцидента забрала внуков из этой школы:

"После случившегося я забрала двух учащихся в этой школе внуков и записала в школу села Малаган. Мы думали, что все утихло. И вдруг нам пришло уведомление из Геранбойского районного суда. Стало известно, сто Т.Тагиев подал в суд на меня и моего сына, обвинил в унижении его личности и требует с каждого по 5000 манатов за моральный ущерб и по 1000 манатов за материальный ущерб, в целом 12 000 манатов. На самом деле виноват сам учитель, он обругал, оскорбил моего внука, унизил его около одноклассников. А теперь еще подает на нас в суд. Эту компенсацию мы не сможет выплатить ни при каких обстоятельствах. Учитель сам знает, что мы бедная семья".

В связи с ситуацией корреспондент западного бюро Report связался с Т.Тагиевым по телефону.

Т.Тагиев ответил, что не хочет говорить о случившемся и хочет сохранить анонимность произошедшего:

"Подал я в суд или не это никого не касается. Это мое дело, я сам решаю. Это секретное дело и будет рассмотрено в суде". После этого он отключился.

Директор средней школы села Низами сказал Report, что увидел, как во дворе школы спорят учитель физкультуры Т.Тагиев и бабушка ученика Тамила Бабаева:

"Они, споря, пришли в мой кабинет. Я постарался успокоить обе стороны. Я увидел, что они меня не слушают, позвал охранника и выпроводил из школы обоих - и учителя Техрана, и бабушку ученика".

Отметим, что 8 июня в Геранбойском районном суде состоится предварительное заседание по иску.