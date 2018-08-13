 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Геранбое столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть пострадавшие

    Геранбой. 13 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Вейсли.

    Автомобиль марки “ВАЗ-2106”столкнулся с грузовиком марки Ford”.

    В результате ДТП Алиев Сеймур Фазиль оглы (1995 г.р.) и Шаххусейнов Шаххусейн Ахлиман оглы (1992 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi