В Геранбое столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть пострадавшие

13 августа, 2018 22:59

https://report.az/storage/news/da4b401a086625de15cd7fb7c6b986ad/577047b3-6e22-4eff-ae04-5b518728ed0f_292.jpg Геранбой. 13 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП. Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Вейсли. Автомобиль марки “ВАЗ-2106”столкнулся с грузовиком марки “Ford”. В результате ДТП Алиев Сеймур Фазиль оглы (1995 г.р.) и Шаххусейнов Шаххусейн Ахлиман оглы (1992 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. По факту ведется расследование.

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