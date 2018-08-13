В Геранбое столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть пострадавшие

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Геранбой. 13 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Вейсли.
Автомобиль марки “ВАЗ-2106”столкнулся с грузовиком марки “Ford”.
В результате ДТП Алиев Сеймур Фазиль оглы (1995 г.р.) и Шаххусейнов Шаххусейн Ахлиман оглы (1992 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости