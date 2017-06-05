В Геранбое среди школьников произошла массовая драка, есть пострадавшие

Геранбой. 5 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе среди школьников произошла массовая драка.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в новом поселке для вынужденных переселенцев в селе Вейисли.

Во время произошедшей между школьниками массовой драки один из учеников - Вугар Адиль оглу Мамедов 2002 г.р. получил тяжелую травму головы. Подросток был доставлен в Геранбойскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние В.Мамедова расценивается как средней тяжести.

Отмечается о ранении во время драки еще нескольких учащихся. По словам очевидцев, во время массовой драки пострадали как минимум 5 человек. Однако, В.Мамедова пришлось госпитализировать, так как в результате полученных травм от потерял сознание.

Причины драки пока неизвестны.

По факту ведется расследование.