Пожар в Геранбое, есть пострадавший

Пожар в Геранбое, есть пострадавший

В Геранбое случился пожар, есть отравившийся дымом В селе Ёлгулулар Геранбойского района сгорели хлев и стог сена, дымом отравился один человек. Как передает Report, один человек отравился дымом во время пожара, вспыхнувшего в хлеву общей площадью 9

https://static.report.az/photo/6673a135-8cf5-3d22-8259-dd6ef14209e6.jpg https://static.report.az/photo/6673a135-8cf5-3d22-8259-dd6ef14209e6.jpg

В селе Ёлгулулар Геранбойского района сгорели хлев и стог сена, есть пострадавший.



Как передает Report, один человек отравился дымом во время пожара, вспыхнувшего в хлеву общей площадью 90 квадратных метров во дворе частного дома.



Он был доставлен в больницу, его личность выясняется.



На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые потушили огонь.



Причины инцидента выясняются. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram