Пожар в Геранбое, есть пострадавший

В селе Ёлгулулар Геранбойского района сгорели хлев и стог сена, есть пострадавший.
Как передает Report, один человек отравился дымом во время пожара, вспыхнувшего в хлеву общей площадью 90 квадратных метров во дворе частного дома.
Он был доставлен в больницу, его личность выясняется.
На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые потушили огонь.
Причины инцидента выясняются.
Пожар в Геранбое, есть пострадавшийПожар в Геранбое, есть пострадавший В Геранбое случился пожар, есть отравившийся дымом В селе Ёлгулулар Геранбойского района сгорели хлев и стог сена, дымом отравился один человек. Как передает Report, один человек отравился дымом во время пожара, вспыхнувшего в хлеву общей площадью 9
Происшествия
4 октября 2022 г. 21:53
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В селе Ёлгулулар Геранбойского района сгорели хлев и стог сена, есть пострадавший.
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