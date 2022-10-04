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Пожар в Геранбое, есть пострадавший

Пожар в Геранбое, есть пострадавший В Геранбое случился пожар, есть отравившийся дымом В селе Ёлгулулар Геранбойского района сгорели хлев и стог сена, дымом отравился один человек. Как передает Report, один человек отравился дымом во время пожара, вспыхнувшего в хлеву общей площадью 9
Происшествия
4 октября 2022 г. 21:53
Пожар в Геранбое, есть пострадавший

В селе Ёлгулулар Геранбойского района сгорели хлев и стог сена, есть пострадавший.

Как передает Report, один человек отравился дымом во время пожара, вспыхнувшего в хлеву общей площадью 90 квадратных метров во дворе частного дома.

Он был доставлен в больницу, его личность выясняется.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые потушили огонь.

Причины инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

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