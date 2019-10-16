В Геранбое скончался младенец

В Геранбое скончался младенец

16 октября, 2019 17:50

https://report.az/storage/news/01137cd3284f2d586e5d1f06cfa6a610/8c806373-eeac-4c54-8c3a-48a092d87d7a_292.jpg В Геранбойском районе зафиксирован случай смерти. Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу. Так, по неизвестной причине внезапно скончалась А.Джумшудова 2019 г.р. Причины смерти младенца расследуются.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.