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    В Геранбое сильный ветер оставил несколько сел без света

    Идут работы по устранению последствий© Foto: Report.az

    Геранбой. 31 октября. REPORT.AZ/ По причине сильного ветра в Геранбойском районе были обесточены несколько сел.

    Как передает западное бюро Report, в результате наблюдавшегося с вечера ветра вышла из строя электрическая линия, которая обеспечивала светом несколько сел.

    В результате в селах Мешедигаралар, Эйвазлылар, Болуслу и Зейналлы приостановлена подача электроэнергии. В настоящее время идут работы по устранению последствий.

    Ветер в западном районе сохраняется.

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