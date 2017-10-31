В Геранбое сильный ветер оставил несколько сел без света

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Геранбой. 31 октября. REPORT.AZ/ По причине сильного ветра в Геранбойском районе были обесточены несколько сел.

Как передает западное бюро Report, в результате наблюдавшегося с вечера ветра вышла из строя электрическая линия, которая обеспечивала светом несколько сел.

В результате в селах Мешедигаралар, Эйвазлылар, Болуслу и Зейналлы приостановлена подача электроэнергии. В настоящее время идут работы по устранению последствий.

Ветер в западном районе сохраняется.