В Геранбое сгорел частный дом - ФОТО

Геранбой. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе загорелся частный дом.

Как сообщает западное региональное бюро Report, пожар произошел в доме временно разместившегося в поселке Ашагы Агджакенд вынужденного переселенца из Лачинского района Солтана Джафарова.

Отмечается, что пожар начался в то время, когда хозяев не было дома. Увидевшие пламы соседи позвали пожарных. Сотрудники Государственной противопожарной службы Ходжалинского района локализовали возгорание.

Пламя охватило 48 кв. метров. По словом хозяина, в доме была определенная сумма денег и золотые изделия.

По факту ведется расследование.