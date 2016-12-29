 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Геранбое сгорел частный дом - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Геранбой. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе загорелся частный дом.

    Как сообщает западное региональное бюро Report, пожар произошел в доме временно разместившегося в поселке Ашагы Агджакенд вынужденного переселенца из Лачинского района Солтана Джафарова.

    Отмечается, что пожар начался в то время, когда хозяев не было дома. Увидевшие пламы соседи позвали пожарных. Сотрудники Государственной противопожарной службы Ходжалинского района локализовали возгорание.

    Пламя охватило 48 кв. метров. По словом хозяина, в доме была определенная сумма денег и золотые изделия.

    По факту ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi