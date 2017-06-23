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    В Геранбое селевые потоки вызвали наводнение

    Несколько сел затоплены© Courtesy İmage

    Геранбой. 23 июня. REPORT.AZ/ Наблюдаемые в последние дни в западном регионе республики ливневые дожди вызвали наводнение в Геранбое.

    Как передает западное бюро Report, в результате сильный дождей поднялся уровень реки Куракчай, что вызвало ее разлив.

    Селевые потоки привели к серьезным последствиям в селах Надиркенд и Газанджи, нанесен серьезный урон посевным территориям и хозяйству. Возникли проблемы с передвижением автомобилей по сельским дорогам. Дворовые территории нескольких домой затоплены.

    Соответствующие структуры приступили к работам по устранению последствий природного бедствия.

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