В Геранбое селевые потоки вызвали наводнение

© Courtesy İmage

Геранбой. 23 июня. REPORT.AZ/ Наблюдаемые в последние дни в западном регионе республики ливневые дожди вызвали наводнение в Геранбое.

Как передает западное бюро Report, в результате сильный дождей поднялся уровень реки Куракчай, что вызвало ее разлив.

Селевые потоки привели к серьезным последствиям в селах Надиркенд и Газанджи, нанесен серьезный урон посевным территориям и хозяйству. Возникли проблемы с передвижением автомобилей по сельским дорогам. Дворовые территории нескольких домой затоплены.

Соответствующие структуры приступили к работам по устранению последствий природного бедствия.